Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3)
AA - Güncel
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Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçilerle iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anı defterini imzalaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçiler ile yemek alması İftar masası İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep...
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçilerle iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anı defterini imzalaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçiler ile yemek alması
İftar masası İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda işçilerle bir araya geldi.
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AA / Güncel