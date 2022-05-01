Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3) - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3)

AA - Güncel
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Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçilerle iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anı defterini imzalaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçiler ile yemek alması İftar masası İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep...

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçilerle iftar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anı defterini imzalaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçiler ile yemek alması

İftar masası İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda işçilerle bir araya geldi.

(3)

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, İftar, Tuzla, Güncel, Haberler

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