Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut finansmanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha yerleştireceğiz. Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yaşanan küresel krizde pozitif ayrıştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin savaşların, çatışmaların siyasi ve ekonomik krizlerin kıskacında sancılı bir dönemden geçtiği şu dönemde Türkiye rotasından sapmadan hedeflerine doğru ilerliyor. Devletlerin ve insanların tamamını etkileyen olumsuzların hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor. Hamdolsun diğer ülkelerden farklı olarak geçtiğimizi, 20 yılda inşa ettiğimiz altyapı ve tecrübeler ışığında 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu ile sembolleştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmayı başardık" dedi.

"TÜRKİYE SALGIN VE SAVAŞ GİBİ GELİŞMELERİN TETİKLEDİĞİ KÜRESEL ÜRETİM VE LOJİSTİK SİSTEMİNDEKİ YENİ ARAYIŞLARIN MERKEZİ DURUMUNDADIR"

Türkiye'nin salgın ve savaş gibi gelişmelerin tetiklediği küresel üretim ve lojistik sistemindeki yeni arayışların merkezi durumunda olduğunu kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"2. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan küresel yönetim ve güvenlik sistemi kökünden sarsılırken; biz sahip olduğumuz tarihi birikimi, siyasi, ekonomik ve askeri reformlarla canlandırdık. Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, bununla kalmayıp tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var. Yıllardır sürekli dile getirdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye 'nin inşasını adım adım yürütüyoruz. Hiçbir iç ve dış hadisenin, hiçbir açık ve gizli oyunun bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.

Bu mücadelede ülke ve milletçe ödediğimiz bedelleri, güvenli ve müreffeh geleceğimizin karşılığı olarak görüyoruz. Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaları, Türkiye'nin en az kayıpla ve en fazla kazançla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor."

"FETÖ İHANET ÇETESİNİ CANIMIZI ORTAYA KOYARAK MİLLETİMİZLE BİRLİKTE TEPELEDİK"

Türkiye'nin önünün yıllarca siyasi, istikrarsızlıkla, suni ekonomik krizlerle, terör örgütleriyle, vesayet arayışlarıyla, darbelerle, evrensel kavramların arkasına gizlenmiş sinsi projelerle kesildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dönemimizde de benzer senaryolar, farklı görünümler ve yöntemlerle hep sahnelendi. Bir yandan demokrasi ve kalkınma reformlarımızı kararlılıkla hayata geçirirken diğer yandan da milletimizle birlikte bu kirli oyunları bozarak bu günlere geldik. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'nin ayağındaki geri kalmışlık zincirlerini milletimizle birlikte parçalayıp attık. Hak ve özgürlük alanlarını genişleterek ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle birlikte kurtardık. Diklenmeden dik durarak, egemenliğimizi hiçe sayan uluslararası baskıları milletimizle birlikte göğüsledik. Sokaklarımızı kana ve ateşe boğma gayretlerini dirayetli tavrımızla, milletimizle birlikte akamete uğrattık. Ülkenin bağrına yerleştirilmiş bir bomba olan FETÖ ihanet çetesini canımızı ortaya koyarak milletimizle birlikte tepeledik. Bölücü terör örgütünün kanlı pençelerini askerlerimizin ve güvenliğimizin ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle milletimizle birlikte söküp attık. Sınırlarıma dayanan tacizleri sınır ötesi harekatlarla milletimizle beraber püskürttük. Her alçak hamlenin bir parçasını oluşturan ve ekonomimizi hedef alan niyetleri aldığımız tedbirlerle milletimizle beraber bozduk" açıklamasında bulundu.

"BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE HAK ETTİKLERİ TÜRKİYE'Yİ BIRAKACAĞIZ"

Sınır ötesi operasyonlarla önemli mesafeler alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımıza dayanan tacizleri yaptığımız sınır ötesi harekatlarla milletimizle birlikte püskürtür her alçak hamlenin bir parçasını oluşturan ve ekonomimizi hedef alan niyetleri aldığımız tedbirlerle milletimizle birlikte mücadele ettik. Bugünkü ve bundan sonraki tüm sınamaları da yine 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere hak ettikleri Türkiye'yi bırakacağız. Hedeflerimize ulaşmamız a bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada Vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alın güçlerinde ki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dinleyecek tedbirleri alırken diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede yılbaşında asgari ücretten işçi, memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha yerleştireceğiz. Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Çeşitli başlıklar altında sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız sosyal desteklerin toplam tutarı 5,3 milyar liradır. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,5 milyon haneye 2,5 milyar lirayı aşkın kaynak tahsis ettik. Doğalgaz tüketim desteği olarak da son 2 ayda 114 milyon lirayı aşkın bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık. Her iki desteğin de çerçevesini genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

"BAZI ÜRÜNLERDEKİ FİYAT ARTIŞLARI NE ENERJİ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞLERİNDE, NE DÖVİZ KURUYLA NE ENFLASYONLA İZAH EDİLMEYECEK SEVİYELERDEDİR"

Ekonomi programının merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Çalışmak isteyen hiçbir insanımızın işsizlik sebebiyle ailesi ve çevresinin karşısında boynunu bükük dolaşmasına yol açmayacak bir anlayışla ekonomiyi yönetiyoruz. Hamdolsun bu sayede üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora, tüm alanlarda Cumhuriyet tarihinin en iyi seviyesine çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir. Bugün Türkiye enerji hariç dış ticaret fazlası veren, yani ihracatı ithalatını geçen bir ülke durumuna gelmiştir. Ancak enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar, sadece dış ticaret görünümünüzü bozmakta kalmıyor, ürün maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerdeki fiyat artışları ne enerji fiyatlarındaki yükselişlerinde, ne döviz kuruyla ne enflasyonla izah edilmeyecek seviyelerdedir. Hep söylediğim gibi, izahı mümkün olmayan sırf aç gözlülükten, fırsatçılıktan, tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil ahlak meseledir."

"STOKÇULUK VE FİYATLARI ETKİLEMEYLE İLGİLİ CEZALARI DA YENİDEN DÜZENLİYORUZ. BU TÜR SUÇLARA VERİLEN CEZALARI CAYDIRICILIK TEMELİNDE YÜKSELTİYORUZ"

Üretim ve satış tekelinin söz konusu olduğu ürün ve hizmetlerdeki dengesiz fiyatlamalara karşı mücadele edildiğini bildiren Erdoğan, "Denetimleri, sıkılaştırdık. Üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi en sağlıklı zemine oturtma amacıyla hazırladığımız hal, perakende ve elektronik ticaret kanunlarıyla ilgili çalışmalar bitmek üzeredir. Stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz. Ayrıca, üretim maliyetlerini dengeleyerek arsa arttırmaya e ve böylece fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıklar yürütüyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme politikamızın başarıya ulaşacağından asla şüphe etmiyoruz. Sabırla, azimle, inançla yürüdüğümüz bu yolun sonu ülkemizin selametine, milletimizin refahına, insanımızın huzuruna çıkmaktadır. Yeter ki bu zor günleri birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak geride bırakalım. Yeter ki kendimize güvenerek, umudumuzu canlı tutarak vizyonumuzu genişleterek, daha çok çalışalım, daha üretelim, daha çok mücadele edelim. İşte o zaman aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini hep birlikte göreceğiz. Bu ülkenin her hak ve özgürlük talebini nasıl biz karşıladıysak, her eksiğini nasıl biz tamamladıysak, her hayalini nasıl biz gerçeğe dönüştürdüysek, asırlık meselelerini nasıl biz hal yoluna koyduysak halihazırdaki sıkıntıları da yine biz çözeriz. Bunun için gereken her türlü donanıma ve kararlığa sahibiz. Siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemize ülke yönetimindeki 30yıla yaklaşan birikimimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline ve 85 milyon vatandaşımıza gücüne, itimadımızla inşallah bu mücadeleyi de zaferle taçlandıracağız. Yalanlarla, çarpıtmalarla, iftiralarla, dışardan yazılmış senaryolara dayalı siyaset ve toplum mühendislikleri ile Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir. Milli iradenin üstünlüğüne teslim olmayan hiç kimsenin bu ülkede yetki ve sorumluluk sahibi olamayacağı gerçeğine inşallah 2023'te bir kez daha hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

"KONUT FİNANSMANI KONUSUNDA 3 AYRI PAKETİ MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

Konut finansmanına yönelik müjdeler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde ürettiğimiz bir milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmıştık. Aynı şekilde bankacılık sektörünün verdiği uygun şartlı kredilerle milyonlarca vatandaşımız özel sektör tarafından inşa edilen projelerden ev sahibi olmuştur. Son dönemde küresel ekonomide hammadde fiyatlarında görülen fahiş yükselişler ve tedarik sorunlarının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı, özellikle konut sektöründeki bu arzı dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçire kararı aldık. Bu çerçevede konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paketle ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0. 99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket birinci ve ikinci el konutları kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması ve ya fiziki altınların merkez bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli aylık yüzde sıfır, 89 faizli konut kredisi içeriyor.

Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk Lirasına dönüşümünü teşvik etmektir. Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlamış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. Bunların yanında TOKİ Vasıtasıyla yürüttüğümüz vatandaşlarımıza uygun fiyatla sunulan düşük maliyetli, düşük fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelir gurubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"SOSYAL KONUT PROJELERİNİN İSTİSMARINI ÖNLEMEK İÇİN BU YOLLA EDİNİLEN KONUTLARIN 5 YIL SÜREYLE SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK"

Sosyal konut projelerinin istismarını önlemek için bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız. Bu tür alanların rezerv konut alanları ilanı yoluyla çeşitli vergilerden istisna olmasını temin ederek maliyetlerin düşürülmesi yoluna gideceğiz. Rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli krediyle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satış tahdidine tabi olacaktır. Sistemin sağlıklı işleyişini sağlamak içinde denetimde TOKİ gibi bu alanda birikimi olan kuruluşlarımızı da kullanacağız" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının konut arzını artırmak için destek verilecek bir diğer alan olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Özellikle hak sahipleri ile müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri bu projelerin denetimini de yine ilgili kuruluşlarımız vasıtasıyla daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek paketleri ve uygulamalarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"ÇİP KRİZİ SEBEBİYLE KÜRESEL TEDARİK İMKANI ZORLAŞAN PASAPORT ÜRETİMİNİ ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRECEK ALTYAPIYI KURDUK"

Uzun süredir hazırlıkları yürütülen yerli ve milli pasaport üretimine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanı zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı sarayı ile başlayıp birinci meclis binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Cami'si bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE BİN YILLIK TARİHİ BOYUNCA ÇEŞİTLİ COĞRAFYALARDAN İNSANLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Türkiye'nin bin yıllık tarihi boyunca çeşitli coğrafyalardan insanlara ev sahipliği yaptığını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Özellikle son 150 yılda Kafkasya'dan Balkanlar'a dört bir yanda başı dara düşen hayatı ve geleceği tehdit altına giren tüm kardeşlerimiz, yönünü Anadolu'ya çevirmiştir. Bu topraklarda yaşayanlar da canını ve onurunu kurtarmak için gelen hiç kimseyi el görmemiş, dışlamamış, ötekileştirmemiş, hele hele husumet asla beslememiştir. Hep birlikte vatanımızı ezanımızı, bayrağımızı, istiklalimizi ve istikbalimizi korumak, ülkemizi geliştirmek, devletimizi güçlendirmek, milletimizi kalkındırmak için çalıştık, çabaladık. Her durumda vatanımız uğrunda canımızı vermekten kaçınmadık, kol kola şehadete yürüdük. Koyun koyuna aynı mezarda yattık.

Sık sık dile getirdiğimiz gibi bizim devletimizin sınırları başkadır. Milletimizin gönül sınırları bambaşkadır. Devletimizin sınırları Doğu'dan Batıya, Edirne'den Kars'a kuzeyden Güneye, Sinop'tan Hatay'a uzanır. Milletimizin gönül sınırları ise merhale merhale Avrupa'dan Asya'nın en uçlarına Sibirya'dan Afrika derinliklerine okyanusu aşıp bir uçtan diğerine, Amerika'ya kadar uzanan genişliğe sahiptir. Bilhassa tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle gerçekten çok hasbi, çok yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. Resmi sınırlarımız kimi ile bir asrı aşkın süredir, kimiyle daha fazladır farklı da olsa hiçbir zaman bu kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağını koparmadık. 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'nin ardından yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyetini kurduğumuzda gönül coğrafyamızın her yerinden milyonlarca insan Anadolu'ya geldi. Farklı kökenlere sahip kardeşlerimiz Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendilerine yeni bir hayat kurdular. Öyle ki, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sınırlarımız dışından gelen insanlardan oluşuyordu. Cumhuriyet dönemi boyunca da Balkanlar'dan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Çeşitli tarihlerde eski Yugoslavya topraklarından Bulgaristan'dan Romanya'dan Doğu Türkistan'dan İran'dan Afganistan'da, Kosova'dan milyonlarca aile ülkemize sığındı."

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE BRİKET EVLERİ YAPIYORUZ, İNŞALLAH BUNLARIN İNŞASI DEVAM EDİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz. Geldikleri yere göndereceğiz. Bunları yapamayacaksın. Bunları yapmaya hiç birinizin de gücü yetmez. Zira biz, ensar kültürüyle yetişmişiz. Biz muhacir kültürünün ne olduğunu çok iyi biliriz. Bu toraklarda verilen mücadelenin ne olduğunu gayet iyi biliriz. 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir. Biz bu kardeşlerimize sahip çıktık, çıkıyoruz. Sahip çıkacağız Bay Kemal. Senin ortakların varsın PKK terör örgütünün mensupları olsun, sen onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a yine yürümeye devam et. Biz bu kardeşlerimizle ensar kültürü, muhacir kültürü içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Asla taviz de vermeyeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Ancak inananlar kardeştir. Kardeşliğimizi koruyacağız. Körfez Savaşı başladığında Irak'tan ülkemize gelen 1 milyon kişinin tamamına yakını savaşın ardından evlerine geri döndü. Suriye'deki iç karışıklıkların ardından yaklaşık 4 milyon kişi ülkemize geldi. Suriye'nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. İnşallah bunların inşası devam ediyor. Mümkün olduğunca fazla yapmaya da gayret edeceğiz. Çatışmaların halen devam ettiği, terör örgütlerinin saldırılarını sürdürdüğü, siyasi birliğin ve toprak bütünlüğünün henüz sağlanamadığı Suriye'nin istikrara kavuşması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar ülkemize gelen Suriyelilerden 500 bini sınırlarımıza bitişik bölgelerde güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönüş yaptı. Uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ile 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmalarını sağlıyoruz. Buna rağmen İdlib'teki gerilimin ve diğer bölgelerdeki güvensiz ortamın sürmesi ülkemizdeki Suriyeli sayısının belirgin şekilde azalmasının önüne geçti. Antalya'da 2015 yılında yapılan G20 zirvesine katılan liderlere Suriyeli sığınmacılar için bu ülkenin topraklarında süratle 1 milyon kişinin iskanını sağlayacak şehirler inşa edilmesi teklifinde bulunmuştuk. Maalesef, özellikle de Batı ülkeleri sığınmacıları kendi sınırlarından uzak tutmak için yaptıkları harcamanın çok azıyla hayata geçirilebilecek bu projeye gereken desteği vermediler" dedi.

"AMACIMIZ HALEN ÜLKEMİZDE YAŞAYAN 1 MİLYON SURİYELİNİN TÜM İNSANİ ŞARTLARA SAHİP BU ŞEHİRLERE GERİ DÖNÜŞÜNÜ TEMİN ETMEKTİR"

"Türkiye bu yükün büyük bir bölümünü hem kendi sınırları içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek durumunda kaldı" diyen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl, sivil toplum kuruluşlarının desteği ile Suriye topraklarında gerçekten çok zor şartlarda yaşayan insanlar için 100 bin briket ev yapma projesini başlattık. Bu proje kapsamında 57 bin briket evi tamamladık. 20 bini ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kalan 23 bin evi de en kısa sürede yapacağız. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkün olabilir. 2015 yılındaki asıl projemizi hayata geçirecek yeni bir adım daha atıyoruz. Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanı ile Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle, sanayisi ile, tarımıyla gereken tüm altyapıya sahip 200 bin konut inşa edilmesini inşallah sağlıyoruz. Amacımız halen ülkemizde yaşayan 1 milyon Suriyelinin tüm insani şartlara sahip bu şehirlere geri dönüşünü temin etmektir. Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar bu geri dönüş için 1 milyondan fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir. Böylece tüm dünyanın adeta sırtını döndüğü, görmezden geldiği, vicdanını kapattığı bir trajedinin çözümünde önemli bir merhaleyi daha Türkiye öncülüğünde tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmamalar ilerledikçe sürecin ayrıntılarıyla bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağız. Rabbim kimseyi vatansız, yurtsuz, evsiz bırakmasın. Canıyla, malıyla, onuruyla sınamasın. Kimse ülkesini, evini, işini, ailesini, bağlarını, sebepsiz yere terk edip bir bilinmeze doğru yola çıkmaz. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara biz kucağımızı açtık. Bizim insani, vicdani ve tarihi görevimizdir. Bu ahlaki vazifeyi hakkıyla yerine getirmiş olarak dünyanın karşısına huzuru kalple çıkıyoruz. Bilindiği gibi Suriye'deki çatışmalar rejimin sivillere yönelik vahşi saldırıları yanında Batı ülkelerinin muhalifleri, teşviki ve desteklemesiyle başladı. Bu destek sürdürülmüş olsaydı, ülke kısa bir süre içinde yeniden güvenli ve istikrarlı hale gelebilirdi. Ancak bir süre sonra Batı ülkeleri desteklerini Suriye halkı yerine bu ülkede üstlenmiş terör örgütlerine yönlendirdi. Tırlarca terör örgütüne silah, mühimmat, araç gereç gönderdiler. Bunları hep birlikte yaşadık, Suriye topraklarını kana ve ateşe boyayan bu strateji değişikliğinin ardından bölge, proje ürünü envaı çeşit terör örgütünün cirit attığı Türkiye için de ciddi tehditler içeren bir bataklık haline dönüştü. Fırat Kalkanı ile, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile süren operasyon bütün bu operasyonlarımızın en başta gelen sebebi budur" dedi.

"TÜM YABANCILARIN OTURMA VE ÇALIŞMA DÜZENLERİNİ BELİRLİ KURALLARA BAĞLADIK. KURALLARA UYMAYANLARI DA DERHAL GELDİKLERİ YERLERE GÖNDERİYORUZ"

"Suriye'de rejimin zulmüne karşı çıkmanın yanı sıra PKK'sından DEAŞ'ına kadar terör örgütleriyle en etkin mücadeleyi Türkiye yürütmüştür, yürütmektedir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Harekatlarımız sayesinde hem sınırlarımızı saldırılara karşı korunaklı hale getirdik hem de Suriye içinde insanların huzurla yaşayabilecekleri güvenli alanlar oluşturduk. Ülkemiz içindeki Suriyeli sığınmacılar ile, diğer statülerde yaşayan yabancıları da yakından takip ediyoruz. Hangi ülkeden gelirse gelsin, tüm yabancıların oturma ve çalışma düzenlerini belirli kurallara bağladık. Kurallara uymayanları da derhal geldikleri yerlere gönderiyoruz. Bu şekilde sınır dışı edilen Suriyeli sayısı 20 bini bulmuştur. Diğer ülke vatandaşlarından sınır dışı edilenlerin sayısı da 21 bin kişiyi geçmiştir. Afganistan başta olmak üzere istikrarsızlığın ve çatışmaların yaşandığı her yerde benzer tablolar ortaya çıkmaktadır. Yıllardır geri kalmışlığın, açlığın, sefaletin pençesinde bize yönelik bir insan akışı mevcuttur. Nitekim çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine geri gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı 2016 yılından bugüne kadar 320 bini aşmıştır. Türkiye topraklarına yönelen düzensiz göçmenlerin önemli bir bölümünün hedefi buradan Avrupa'ya geçmektir. Ukrayna krizi öncesi, son 7 yılda AB ülkelerine ulaşan çoğu Suriye ve Irak kökenli sığınmacı sayısı 1 milyon olarak ifade ediliyordu. Özellikle savaşın başlamasıyla Ukrayna'dan komşu ülkelere ve oradan da bir kısmı Avrupa topraklarına geçen kişi sayısı 4 milyonu aştı. Ülkemize gelen Ukraynalı sayısı da 100 bine yaklaştı. Görüldüğü gibi sığınmacı sorunu sadece bize mahsus, bizim ülkemize mahsus değildir. Tüm dünyanın meselesidir. Bu akına en çok muhatap olan devlet olmamıza rağmen krizi insani duyarlılıklara halel getirmeden yönetmeyi başarabilen ender ülkelerin başında geliyoruz. Sığınmacı düşmanlığı üzerinden kendilerine siyasi pozisyon sağlamaya çalışanların önce bu gerçekleri görmeleri gerekiyor. Daha önemlisi bu politikanın en ön saflarında yer alanların dedelerinin de canlarını ve onurlarını kurtarmak için Anadolu topraklarına sığınanlar arasında yer aldığını asla unutmamaları şarttır. Dün onların dedelerini nasıl bağrımıza basmışsak, bugün de çaresizlik içinde bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Bu aziz millete tek parti CHP' sinin yaşattığı Boraltan Köprüsü faciasını bir daha biz tekrarlatmayacağız Mazlumları katillere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Suriyelilere ve ya diğer ülkelerden gelen yabancılara, kendi vatandaşlarımızda farklı hiçbir imkan sağlanmamakta, ekstra hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Fitnecilerin yalan, yanlış, çarpıtma üzerine kurulu, nefret kampanyaları hiçbir zaman vatandaşımızın kalbini bulandırmasın, kafasını karıştırmasın. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Aynı yaklaşım diğer yerlerden ülkemize gelen yabancılar için de geçerlidir. Bu ülkeye katkı sağlayan, bu milletin inancına, diline, kültürüne, saygı duyarak topraklarımızda hayatını sürdüren hiç kimse ile sorunumuz, sıkıntımız yoktur. Olmayacaktır. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri boyunca bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşama kültürü hakimdir. Bu kadim kültür ülkemizde asla batıdaki gibi ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hastalığının kök salmasına izin vermez. Türkiye'yi böyle bir çarpıklık üzerinden karıştırmak isteyenlerin kimin değirmenine su taşıdığı izaha gerek olmayacak kadar açıktır. Biz 2023 hedeflerimizden 2053 vizyonumuzdan asla şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Küresel ekonomideki, dalgalanmaların durulmasına paralel şekilde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı konularını da ülkemizin gündeminden çıkartmaya devam edeceğiz."

"TÜM GENÇLERİMİZİ TEMMUZ AYINA KADAR SÜRECEK GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURULARINA KATILMAYA ÖZELLİKLE DAVET EDİYORUM"

Gençlere çağrıda bulunan Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Gençlik Kamplarının başvuruları bugün itibariyle başladı. Daha önce 12 - 22 yaş aralığını kapsayan bu kamplardan yararlanma sınırını gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda 25 yaşa yükselttik. Bu yıl yaklaşık 200 bin gencimiz bu kamplarda ağırlanarak kendilerine spordan kültür faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmetler verilecektir. Tüm gençlerimizi Temmuz ayına kadar sürecek gençlik kampları başvurularına katılmaya özellikle davet ediyorum" dedi.

Cumartesi günü Rize, Artvin Havalimanı'nın açılışının yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada 5 tane deniz üzerine kurulu havalimanı vardır bunların ikisi bizdedir. Birisi Ordu Giresun Havalimanıdır. İkincisi de Rize Artvin Havalimanı olacaktır. Bu açılış töreninde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kardeşim de bizimle beraber olacak. Birlikte bu açılışı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

(Hülya Keklik/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel