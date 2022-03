Far Cry 6 tüm platformlarda oynaması ücretsiz olacak

Ubisoft'un popüler aksiyon serisi Far Cry 6'nın son oyunu geçici süreliğine ücretsiz oluyor.

Oyun 24-27 Mart tarihleri arasında PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 ve PS4'de Epic Games Store ve Ubisoft Store üzerinden ücretsiz indirilebilecek. Eğer beğenirseniz oyunu %50 indirimli olarak satın alabilirsiniz.

Stranger Things Temalı The Vanishing DLC'si Dahil Olacak. The Vanishing olarak adlandırılan bir görev 24 Mart tarihinde DLC olarka oyuna eklenecek. Bu DLC dahil olmak üzere tüm Far Cry 6 macerasını 24-27 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

Tekmoloji / Gamegar