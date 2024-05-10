TÜİK: Sanayi Üretimi Mart Ayında Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi Mart ayında aylık bazda %0,3 azaldı. Ancak yıllık bazda %4,3 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %7,5, imalat sanayi sektörü endeksi %4,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,1 arttı.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık bazda 0,3 azalırken, yıllık bazda 4,3 seviyesinde artış gösterdi.
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK 0,3 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,5 azaldı.