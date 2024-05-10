TÜİK: Sanayi Üretimi Mart Ayında Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık bazda 0,3 azalırken, yıllık bazda 4,3 seviyesinde artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK 0,3 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,5 azaldı.