MicroStrategy, Bitcoin Varlıklarını Artırmaya Devam Ediyor

MicroStrategy, Bitcoin portföyünü 122 BTC daha artırarak toplamda 214.400 BTC'ye ulaştı. Michael Saylor liderliğindeki şirket, bu stratejik hamleyle dijital varlık piyasasında güçlü bir pozisyon almayı sürdürüyor.

MicroStrategy, Bitcoin Yatırımını 214.400 BTC'ye Çıkardı

MicroStrategy, 2024 yılının ilk çeyreğinde 122 BTC daha ekleyerek toplam Bitcoin miktarını 214.400'e çıkardığını duyurdu. Michael Saylor liderliğindeki firma, son kazanç raporunu ve Bitcoin yatırımlarının güncel durumunu açıkladı. Yayımlanan rapora göre, firma şu anda yaklaşık 7,54 milyar dolar değerinde, birim başına ortalama 35.180 dolardan 214.400 Bitcoin'e sahip.

Firmanın 31 Mart itibarıyla 214.278 BTC'ye sahip olduğu ve 19 Mart'ta 214.246 BTC bildirildikten sonra 32 Bitcoin daha satın aldığı belirtiliyor. Bununla birlikte, dördüncü çeyreğin sonundan bu yana 25.250 Bitcoin'i 65.232 dolarlık birim fiyatla elde ederek, portföyünü genişlettiğini ifade edildi. Saylor, bu satın almalara ek olarak Nisan ayında 122 Bitcoin daha alındığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Firmanın yıllık geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 115,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. MicroStrategy Finans Direktörü Andrew Kang, sermaye piyasalarında iki dönüştürülebilir borç teklifi başarısı ile birlikte 1,5 milyar doların üzerinde kaynak yaratıldığını bildirdi. Kang, şirketin son 14 çeyrektir sürekli olarak Bitcoin portföyünü genişlettiğini ve bu stratejinin hissedarlar için değer yaratma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Pazartesi günü normal işlem saatlerinde 1.292,97 dolar seviyesinden kapanan MicroStrategy hisseleri, işlem sonrası saatlerde yüzde 5,16 düşüşle kapandı. Firmanın toplam piyasa değeri ise 22,8 milyar dolara ulaştı.