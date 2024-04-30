Bilecik'te Muhtarlar İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi

Bilecik'te, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından muhtarlar ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantı İl Özel İdare binası toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda yerel seçimlerin değerlendirilmesi yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından seçilen muhtarlar gerçekleşecek olan çalışmalarını Vali Aygöl'e tanıttı. Vali Aygöl muhtarları tebrik ederek, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte muhtarlarımıza desteklerimizi esirgemeyerek hep birlikte hareket edeceğiz. Her mahallenin sorununu yakından takip ederek çözüm üreten muhtarlarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK