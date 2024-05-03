Seçim görev ücretleri ne zaman yatar? 31 Mart Yerel Seçim görevli ücretleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçimler 31 Mart günü gerçekleşmişti. Seçimde sandık başında görev alan görevliler ise seçim ücretlerinin ödeneceği tarihi araştırıyor. Seçim görev ücretleri ne zaman yatar? 31 Mart Yerel Seçim görevli ücretleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

SANDIK GÖREVLİLERİ NE KADAR ÜCRET ALACAK?

31 Mart 2024 Yerel Seçiminde görev alan sandık görevlilerinin ücretleri şu şekilde belirlendi:

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL,

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Mahalli İdareler Seçiminde sandık görevlisi olarak yer alanların ücretlerinin Nisan ayında banka hesaplarına ödenmesi bekleniyor.