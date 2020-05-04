"Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim"
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"Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim"

04.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:45

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, kiralık olarak forma giydiği Ajax'ta iyi bir performans gösteremediğini belirterek, "Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim" dedi.

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, kiralık olarak forma giydiği Ajax'ta iyi bir performans gösteremediğini belirterek, "Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim" dedi.

Babel, Hollanda basınından de Telegraaf'a açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray'a geri döneceğim. Ayrıca, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020'de formda giymek ve kadroda olmak istiyorum. Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalı ve kendimi göstermeliyim" diye konuştu.

"GERÇEK BABEL'İ GÖSTEREMEDİM"

Ajax'ta iyi bir performans sergileyemediğini dile getiren Babel, "Ajax taraftarlarına gerçek Ryan Babel'i gösteremedim. Futbolda, son maçta ne kadar iyiysen o kadar iyisindir. Bir kez daha benim için 'çok kötü' yorumları yapılmaya başlandı. Bu durum utanç verici. Son maçlardaki performansımla hafızalarda yanlış imaj bıraktım ama bunu değiştireceğim" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

Ryan Babel, kendisi ile ilgili eleştiri yaptığını da belirterek, "Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim. Ajax'ta çok fazla sakatlık vardı. Bu nedenle kadro istikrarı olamadı. Sezonun ilk yarısında da takım zorlanmış. Sakatlıklar nedeniyle hep farklı yerlerde oynadım. Bir sağda, bir solda, bir ortada. Bundan oyunum da etkilendi" değerlendirmesini yaptı.

"SÖZLEŞMEM BİTİNCE FUTBOLU BIRAKABİLİRİM"

Gelecek planlaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, "Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim. Belki, önümüzdeki sezon da Ajax'a kiralanırım. Bunu henüz konuşmadık. Konuşmak için da çok erken" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY DA RAZI OLURSA..."

Korona virüs salgını nedeniyle sözleşmesinde belirsiz noktalar olduğunu söyleyen Babel, "1 Haziran'da kiralık sözleşmem bitiyor. Galatasaray da razı olursa Ajax'ta antrenmanlara devam etmek isterim. Sürekli fit kalmak istiyorum. Ne yazık ki bu şartlarda pek mümkün olmuyor. Bu nedenle sürekli ekstra çalışmalar yapıyorum. Fizyoterapistimle sürekli görüşüyorum ve her gün sağlıklı yemekler yiyorum" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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