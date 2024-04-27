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Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman U19 takımıyla yapılan maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 30 Nisan Salı günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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