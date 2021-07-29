FOÇA'DA FRANSIZ SİNEMASI HAFTASI - 29 Temmuz 2021

FOÇA'DA FRANSIZ SİNEMASI HAFTASIInstitut Français Türkiye'nin Fransız Sinema Haftası 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde Foça'daFransız Sinema Haftası kapsamında Foça'da 4 gün boyunca her akşam bir Türk yönetmen ya da yapımcı tarafından çekilen bir kısa metrajlı filmin ardından aynı temada ve...

FOÇA'DA FRANSIZ SİNEMASI HAFTASI

Institut Français Türkiye'nin Fransız Sinema Haftası 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde Foça'da

Fransız Sinema Haftası kapsamında Foça'da 4 gün boyunca her akşam bir Türk yönetmen ya da yapımcı tarafından çekilen bir kısa metrajlı filmin ardından aynı temada ve Türkçe altyazılı bir Fransız filmini izleyebilecekler. İzleyiciler bu vesile ile bir sosyal komedi, bir drama, bir animasyon filmi, bir belgesel ve bir aile komedisini keşfetme sansı bulacak.

Institut Français Türkiye, Fransız Sinema Haftası adıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye'de vizyona girmemiş Fransız yapımı 5 uzun metrajlı film ve Türk ya da ortak yapımı 5 kısa metraj film Ankara'dan başlayarak 20'den fazla şehirde gösterilecek.

Fransız Film Haftası 31 Temmuz - 3 Ağustos Foça Beşkapılar Kalesi Saat: 21. 00

Program:

1. Gün 31 Temmuz Cumartesi

•Ablam (Burcu Aykar, Türkiye, 2019, 22 dk, Türkçe)

•Felicita (Bruno Merle, Fransa, 2020, 82 dk, aile komedisi, Fransızca, Türkçe altyazılı)

2. Gün 1 Ağustos Pazar

•Hayaletler (Azra Deniz Okyay, Türkiye & Fransa, 2020, 90 dk, dram, Türkçe)

•Sulukule Mon Amour (Azra Deniz Okyay, Türkiye, 2016, 6 dk, Türkçe)

3. Gün 2 Ağustos Pazartesi

•Kötü Kız (Ayçe Kartal, Türkiye & Fransa, 2017, 8 dk, Türkçe)

•Kabil'in Kırlangıçları (Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec, Fransa, 2018, 81 dk, animasyon, Fransızca, Türkçe altyazılı)

4. Gün 3 Ağustos Salı

•Fotoğraf Altı (Aylin Kızıl, BAK programı, Türkiye, 2021, 6 dk, Türkçe)

•Li vir (Sibel Öğe, BAK programı, Türkiye, 2021, 6 dk, Türkçe ve Kürtçe)

•Büyük Balo (Lætitia Carton, Fransa, 2018, 91 dk, belgesel, Fransızca, Türkçe altyazılı)

Kaynak: Habermetre