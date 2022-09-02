2. Luma Kısa Film Festivali 24-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım'ın, hayal ettiği film projelerini gerçekleştirmek isteyen yetenekli gençleri desteklemek amacıyla düzenlediği Luma Kısa Film Festivali'nin ikincisi, 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım'ın, hayal ettiği film projelerini gerçekleştirmek isteyen yetenekli gençleri desteklemek amacıyla düzenlediği Luma Kısa Film Festivali'nin ikincisi, 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, yalnızca öğrencilerin katılabileceği yarışmada öğrenciler "Kısa Film Yarışması", "Kısa Film Senaryo Yarışması" ve "Uzun Metraj Film Senaryo Yarışması" olmak üzere üç farklı kategoride yarışacak.

15 Ağustos'ta başlayan başvurular, 18 Eylül'e kadar festivalin web sitesi lumakisafilm.yeditepe.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Festival boyunca kısa film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılacak.

Kısa ve uzun metraj senaryo yarışması

Luma Kısa Film Festivali, üretim aşamasındaki projeleri destekleyerek genç yetenekli öğrencilerin senaryo yazmasını ve film çekmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İlk aşamada Kısa Film Senaryo Yarışması kapsamında öğrencilerin kısa film senaryoları ve proje dosyaları değerlendirilecek. Finale kalan proje sahiplerinin ana jüriye yapacakları sunum sonrasında seçilen üç kısa film projesine ayrı ayrı 20 bin TL Kısa Film Yapım Desteği Ödülü verilecek.

Uzun metraj senaryo yarışması sonucunda da bir proje 20 bin TL'lik "En İyi Senaryo Ödülü"nü alacak.

Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında da Yeditepe Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri ve kısa film yönetmenlerinden oluşan ön jüri ile sektörün önde gelen isimlerinden oluşan ana jüri üyeleri yılın en iyi 10 öğrenci filmini belirleyecek.

Seçki içerisinden ana jürinin belirleyeceği bir film, "En İyi Kısa Film Ödülü" olarak 15 bin TL'nin sahibi olacak. Ayrıca 10 filmlik kısa film seçkisi festival kapsamında gösterilecek ve Yeditepe öğrencilerinin oylarıyla bir kısa filme de "İzleyici Ödülü" olarak 10 bin TL, jürinin belirlediği bir filme ise 10 bin TL mansiyon ödülü verilecek.