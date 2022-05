8. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler

SAKARYA (DHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 8. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Kurmaca kategorisinde Volkan Güney Eker yönetmenliğindeki "Larva" filmi, Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülü Semih Sağman yönetmenliğindeki "Gulab Gul" filminin oldu.

Üç gün süren festival 11 Mayıs'ta SAÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreniyle son buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nün desteği yapılan festivalde Türkiye ve 100'e yakın ülkeden üniversite öğrencisi, 1000'i aşkın kısa film ile yarıştı.

Ön incelemenin ardından kurmaca ve belgesel kategorilerinde 20 filmden dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Kurmaca kategorisinde birincilik ödülünü, Volkan Güney Eker yönetmenliğindeki "Larva" filmi aldı.

İkincilik ödülü ise Ayşe Akbulut ve Selvinaz Özdemir yönetmenliğindeki "Things" filmine ve üçüncülük ödülü Celal Yücel Tombul yönetmenliğindeki "Mary" filmine verildi.

Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülü Semih Sağman yönetmenliğindeki "Gulab Gul" filmine, ikincilik ödülü Razan Hassan yönetmenliğindeki "In Between Glass and Wall" filmine ve üçüncülük ödülü Fatih Ertekin yönetmenliğindeki "Yaylacı" filmine verildi.

Bu yıl sıfır atık temasıyla Çevre Özel Ödülü'nü ise Engin Ökmen "Please" filmiyle aldı.

Festivalde oyuncular Zeynep Gülmez, Reha Özcan ve Ruhi Sarı'ya; Yönetmen Derviş Zaim'e; Yapımcı Mehmet Bozdağ ve ekibine onur ödülü takdim edildi.

SAKARYA'DA FİLM PLATOSU

Festival kapsamında Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi de konuk oldu. Dizinin proje mimarlığını, senaristliğini ve yapımcılığını yapan Yönetmen Mehmet Bozdağ, Sakarya Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, "Evime ve yuvama geldim. Biraz da heyecanlıyım. Benim yolculuğum Sakarya'da başladı. Ben tarihi Sakarya'daki kıymetli hocalarımdan öğrendim. Türkiye'de yaşıyorsanız farklı milletlerin kültürlerini anlamak zorundasınız. Sakarya bana farklı coğrafyaları anlamanın ve anlamlandırmanın kapılarını açtı. Sayın Belediye Başkanımız, beni sıkıştırıyor ben de buradan cevap vereyim, Sakarya'da mutlaka bir plato kuralım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat