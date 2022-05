NASA, büyük ödüllü CineSpace kısa film yarışmasını başlattı - Haberler

Nasa (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ile Houston Sinema Sanatları Derneği'nin her yıl düzenlediği CineSpace kısa film yarışması bu sene de gerçekleşiyor. İster deneyimli, ister acemi, herhangi bir tecrübe şartı aranmaksızın herkesin katılabildiği yarışmanın kazananı büyük ödülün sahibi olacak.

Başvuru yapabilmek için 18 yaş ve üzeri olmak gerekiyor. 18 yaşın altındaki kişiler ise ebeveyn veya vasilerinin imzasıyla katılım sağlayabilecek. Ayrıca ikinci bir şart da: filmin İngilizce olması. Farklı dilde olan filmler de kabul ediliyor ancak incelenebilmesi için İngilizce altyazılı bir kopyasının gönderilmesi gerekiyor.

En iyi kısa filmi çeken 10 bin dolar kazanacak

Yarışmanın web sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Nasa ve Houston Sinema Sanatları Derneği bir kez daha bir araya gelerek, her yıl düzenlenen CineSpace Kısa Film Yarışması'na yine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından film yapımcılarını, editörleri ve animatörleri Nasa'nın dijital arşivlerini keşfetmeye ve gerçek NASA görüntülerinden ilham alan ve bunları bir araya getiren kısa filmler oluşturmaya davet ediyor."

Filmmakers: submissions of @NASA-inspired films are open through July 15 for the 2022 CineSpace short film competition hosted by @cinemaHTX! ?? Visit https://t.co/wpv6L83th9 for more details and enter via @Tongal: https://t.co/Tk941pXlzy pic.twitter.com/5yDQg0gHo4 — International Space Station (@Space_Station) May 15, 2022

Yarışmaya başvurular 15 Temmuz 2022'ye kadar açık olacak. Filmler, uzayın ayırt edici özellikleri olan yaratıcılıkları, yenilikçilikleri ve ayrıntılara verdikleri öneme göre değerlendirilecek. Ayrıca süresinin 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor ve en az yüzde 10'unda NASA'nın arşivindeki görüntülerin kullanılması isteniyor.

İlk 3'e giren katılımcılar, büyük ödüllerin sahibi olacak.

Birincilik Ödülü: 10.000 ABD Doları

İkincilik Ödülü: 5.000 ABD Doları

Üçüncülük Ödülü: 3,000 ABD Doları

Yarışma şartları

YouTube'da bulunan grafik, müzik ve diğer prodüksiyon öğeleri içerebilir. YouTube'daki NASA'ya ait görüntüleri kullanmak için üçüncü taraf materyallerinden (diğer bir deyişle NASA'ya ait olmayan içeriklerden) temizlenmiş olması gerekir.

Kullandığınız herhangi bir üçüncü taraf materyali uygun şekilde lisanslandığı sürece, NASA'ya ait görüntüleri değiştirebilir, düzenleyebilir, özel efektler ve grafikler ekleyebilirsiniz.

Üzerinde çalıştığınız daha eski bir kısa filmi uyarlayabilirsiniz, ancak videonuzun oluşturulma tarihi 1 Ocak 2020'den sonra olmalıdır.

Filminiz İngilizce dışında bir dildeyse, çalışmanızın inceleme kopyası İngilizce altyazılı olmalıdır. Houston Sinema Sanatları Festivali'nde gösterilmek üzere Finalist olarak seçilirseniz, altyazısız 1080p sürümünü göndermeniz ve İngilizce altyazılı transkript veya İngilizce altyazılı SRT dosyası sağlamanız gerekecektir.

CineSpace'e giriş için ücret gerekmez. En fazla 5 kısa film gönderebilirsiniz!

18 yaşın altındaysanız, bir ebeveyn veya vasi tüm evrakları sizin adınıza göndermeli ve imzalamalıdır.

Tüm detaylar ve başvuru formu NASA CineSpace kısa film yarışması web sitesinde yayınlanıyor.

