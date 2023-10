Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kısa Film Yarışması Duyurusu Yaptı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl içerisinde duyurusunu yapmayı planladığımız kısa film yarışması ile dijital çağda Bakanlığımızı Teknofest gençliği ile tekrar buluşturacağız. Gençlerimizi şimdiden buna hazırlanmaya davet ediyorum" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Denizbank iş birliğinde gerçekleştirilen '13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da gerçekleştirilen törende bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yumaklı, yarışmanın 13 yıldır aralıksız devam ettiğinin önemine işaret ederek, "Bu yılki yarışmamızı geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye'de üretimin ama özellikle de tarımsal üretimin öneminin bize kattıklarına vurgu yapmak için 'Sen Üret Yeter' mottosuyla düzenledik. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında üretimin ve üreticinin yüzyılı olarak damga vurmak. Şimdi o heyecanlı zamanı, ödül törenini yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Tarım tek bir kavram ya da sözcükle tanımlanamayacak kadar büyük anlam taşır"

Tarım ve ormanın hayatın içerisinde olduğunu söyleyen Yumaklı, "Tarım ve ormanı sanattan ayrı düşünemeyiz. Tarım tek bir kavram ya da tek bir sözcükle tanımlanamayacak kadar büyük ve geniş anlamlar taşır. Tarım hayatın her alanı ve her anıdır. Yeri gelir sofradaki bir yemektir, yeri gelir çalışma hayatımızda bir iştir. Orman nefesimizdir, oksijendir yani hayatın kendisidir. Bu yüzden yaşamın objektifi tarım, orman ve insanı her daim aynı karede fotoğraflamıştır" dedi.

"225 eser ödül almaya, bin 598 eser sergilenmeye layık görüldü"

Yumaklı, yarışmayı Anadolu'da tarım kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yarışmamız tarımın, toprağın, ormanın, suyun ve doğal kaynaklarımızın önemi noktasında duyarlılığımızı artıran katkılar sunuyor. Gelenekselleşen yarışmamız kültürümüzün renklerini de gözlerimizin önüne getiriyor. 13 yılda yarışmaya 7 bin 938 katılımcı, toplam 35 bin 415 eser başvuru yaptı. Bunlar arasından 224 eser ödül almaya hak kazanmış ve bin 599 eser de sergilenmeye değer görülmüş."

Sergi 4 ilin havalimanında beğeniye sunulacak

Yarışmanın gelecek nesillere armağan edilmesi noktasında önemli görüldüğünü aktaran Yumaklı, "Eserlerin bu mekanlarda sınırlı kalmasını istemiyoruz. Fotoğraf sergisini ülkemizin çeşitli yörelerinde bulunan özel ve önemli sergi alanlarında yayılmasını sağlayacağız. Sadece bizim değil, ülkemizi ziyaret eden turistlerin görmesi amacıyla İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'daki havalimanlarında sergilenmek üzere sanatseverlerin beğenisine sunacağız" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı kısa film yarışması yapacak

Bakanlık olarak yeni bir sanatsal etkinlik hayata geçireceklerini aktaran Yumaklı, "Bu yıl içerisinde duyurusunu yapmayı planladığımız kısa film yarışması ile dijital çağda bakanlığımızı Teknofest gençliği ile tekrar buluşturacağız. Gençlerimizi şimdiden buna hazırlanmaya davet ediyorum. Bu ilgiler sanatsal alanda kalmasın. Gençlerin enerjisine bütün sektörlerin ihtiyacı var ama tarım sektörünün çok daha ihtiyacı var. Gençlerimizi tarımsal alanda girişimcilik ruhlarını harekete geçirmeye ve özel olarak hazırladığımız, farklı hibe destekleriyle bu sektörün içerisinde yer almalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gençlerin tarım sektörüne hak ettiği değeri vermesinin önemine vurgu yapan Yumaklı, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın önemine dikkati çeken Bakan Ersoy ise "Başta dereceye girenler olmak üzere herkesi tebrik etmek istiyorum. Organizasyonda emeği geçen Sayın Bakan başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yarışmada ödül alanlar

Yarışma çerçevesinde 'Çiftçi-Üretici Ödülü' Yücel Albayrak'a, 'Sen Üret Yeter Tema Ödülü' Gazi Aydın'a, 'Öğrenci Ödülü' İsmail Serhat Şahin'e, 'Denizbank Çalışanları Ödülü' Meral Kaya'ya, 'Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Ödülü' Erdoğan Karacabey'e, 'Genel Kategori Üçüncülük Ödülü' ile 'Tarım ve Orman Bakanı Özel Ödülü' Mehmet Aslan'a, 'Genel Kategori İkincilik Ödülü' Mahmut Serdar Alakuş'a, 'Genel Kategori Birincilik Ödülü' ise Ekrem Şahin'e gitti.