Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümünde Kırşehir'de Hayat Durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde Kırşehir'de hayat durdu. Dolmuş duraklarında ve trafikte bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı ise Atatürk'ün sevdiği çiçekle bir kısa film çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Kırşehir'de hayat 5 dakika durdu.

Kırşehir'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saatte dolmuş duraklarında, trafikte hayat durdu. Toplu taşıma araçlarında bulunanlar siren sesleriyle birlikte ayağa kalktı. AK Parti İl Başkanlığı ise Atatürk'ün en sevdiği çiçekle kısa bir film çekti. Kırşehir'de Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü anma etkinlikleri düzenlendi. Şehirdeki dolmuş duraklarında saat 09: 05'te trafik durarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca AK Parti İl Başkanlığı da Atatürk'ün sevdiği çiçekle bir kısa film çekerek anma etkinliklerine katkıda bulundu. Bu filmde, Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini anlatan önemli anları çiçeklerin güzelliği ile Atatürk'e olan saygı ifade edildi.

Atatürk'e saygı için Cacabey Meydanında şehir protokolü bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından meydanda yer alan Türk Bayrakları yarıya indirildi. - KIRŞEHİR