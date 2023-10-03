Esenler Film Festivali Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

Esenler Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek olan Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı. Bu yıl 4'ncü kez film coşkusunu doyasıya yaşatacak festivalde toplam ödül ise 125 bin liraya çıkarıldı. "Serbest" konulu Kısa Film Yarışması'na başvurular 12 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.

Esenler Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek olan Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı. Bu yıl 4'ncü kez film coşkusunu doyasıya yaşatacak festivalde toplam ödül ise 125 bin liraya çıkarıldı. "Serbest" konulu Kısa Film Yarışması'na başvurular 12 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.

Esenler Belediyesi bu yıl 15-19 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Esenler Film Festivali çerçevesinde Kısa Film Yarışması'nın 4'üncüsüne ev sahipliği yapacak. 3 yıldır sinema coşkusunu doyasıya yaşatan Esenler Film Günleri, 4'üncü yılında festivale dönüşürken genç yetenekleri cesaretlendirmeye devam edecek. Bu yıl Kısa Film Yarışması'nda yönetmenler, "Serbest" konulu filmleriyle yarışacak. İlk 10'a girip finalist olarak yarışacak tüm filmlere, toplam 125 bin liralık ödül verilecek. Jüri koltuğunda önemli isimlerin yer aldığı yarışmaya son başvurular ise 12 Kasım 2023'e kadar yapılacak.

Toplam 125 bin lira ödül

Türkiye'de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak ve yeni yeteneklere imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Esenler Kısa Film Yarışması'nda birinciliği elde eden filme 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek. İlk 10'a kalan 7 filme ise motivasyon desteği olarak 5'er bin liralık gösterim telifi takdim edilecek. Adaylar yarışmaya 15 dakikalık bir filmle katılma hakkına sahip olacak.

Kısa film yapımı özendirilecek

Kısa film yapımını özendirmek ve sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kısa Film Yarışması'nın 4'üncü yılında, yarışmanın jüri koltuğuna ise sektörden önemli isimler oturacak. Yarışmaya başvurular, www.esenlerfilmfestivali.com adresi üzerinden yapılacak. Adaylar yarışma ile ilgili detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. - İSTANBUL