Türk Hava Yolları, Uçaktan Uçağa Çekim Yöntemini Kullanarak Yeni Filmini Yayınladı

Türk Hava Yolları, filoya yeni dahil olan uçakları tanıtmak amacıyla Türkiye'de ilk defa uygulanan uçaktan uçağa çekim yöntemini kullandığı bir kısa film yayınladı. Çekimler Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirildi ve 8K görüntü kalitesiyle yapıldı. Bu özel çekimler 14 saat süren 5 günlük bir uçuşla tamamlandı.

Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, şimdiye kadar bir çoğunda dünyaca ünlü isimlerinde yer aldığı pek çok başarılı reklam filmine imza attı. Şimdi ise bu yapıtlara bir yenisini daha eklendi. Filoya yeni dahil olan uçakları tanıtmak amacıyla yapılan çekimlerde Türkiye'de ilk defa uygulanan bir çekim tekniği kullanıldı. İşte konunun detayları…

Türkiye'de ilk defa uçaktan uçağa çekim!

Türk Hava Yolları'nın yeni yayınladığı kısa film önceden yayınladığı birçok film gibi yine gündem olma yolunda. Zira yayınlanan bu yeni kısa filmin çekimlerinde Türkiye'de ilk defa uygulanan bir çekim yöntemi kullanıldı. Ülkemiz hava sahasında ilk kez yerden yüzlerce metre yükseklikte 8K görüntü kalitesiyle ticari bir yolcu uçağının çekimleri, etrafında uçan başka bir jetten gerçekleştirildi.

Bu özel çekimler toplamda 14 saatlik uçuş süresi ile yapıldı. Çekimlerin iki günü Antalya'da, üç günü de İstanbul'da yapılırken hava sahasındaki diğer uçuş operasyonlarının aksamaması için bu çekimlere mahsus olmak üzere gerekli planlamalar ve rotalar oluşturuldu.

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Antalya ve İstanbul gibi zengin; tarihi, kültürel ve doğal görsel imgelere sahip şehirlerde gerçekleştirilen bu uçuşlar olabildiğince alçaktan ve yavaş uçularak yapıldı. Zira izleyiciye şehirlerin eşsiz görsel güzelliklerini havadan daha görünür kılarak göstermekte çekimlerin amaçları arasında yer alıyor.

5 gün, 14 saat, 2 şehir…

Türk Hava Yolları, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarına "5 gün, 14 saat, 2 şehir… Sizi İstanbul ve Antalya semalarında 8000 ve 3000 feet'te nefes kesen bir yolculuğa davet ediyoruz. Türkiye'de ilk kez havadan havaya çekim stili kullanılarak üretilen filmimiz ile bulutların üzerinde destansı bir yolculuğa hazır olun." notunu düştü.

Şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise projeyle ilgili şunları söyledi:

"Gökyüzünde yüksek irtifada gerçekleşen bu zorlu projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk Hava Yolları olarak bu görüntüleri; markamızın ve filomuza yeni kattığımız uçaklarımızın lansmanlarında sunarak ülkemizin ve bilhassa İstanbulumuzun tanıtımında değerlendireceğiz.

TGA ise global reklam filmlerinde kullanacağı bu görüntüler ile güzel ülkemizin tanıtımında katkıda bulunacak. Dünyadaki ve özellikle sektörümüzdeki teknolojik gelişmelere adapte olarak sınırlarımızı genişletiyor; farklı bakış açıları geliştirerek dünyanın dört bir yanındaki yolcularımıza ve havacılık tutkunlarına fark yaratan projeler sunmaya devam ediyoruz."

THY'nin kısa filminden ve Türkiye'de ilk olarak bu filmin çekimlerinde kullanılan uçaktan uçağa çekim yönteminden bahsettik. Konu hakkında düşünce ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.