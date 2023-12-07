9 yaşındaki Adem'in hikayesini konu alan film ödül aldı

Ailesine çöpten kağıt ve plastik toplayarak yardım eden 9 yaşındaki Adem'in hikayesini konu alan 'Peripeteia-Talih Dönüşü' filmi, Kotka İnsan Hakları Film Festivali'nde 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Yönetmenliğini Merve Gezen'in yaptığı film, geçen ay 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali'nde kurmaca dalında 'En İyi Kısa Film' ödülü almıştı.

Ailesine çöpten kağıt ve plastik toplayarak yardım eden 9 yaşındaki Adem'in hikayesini konu alan "Peripeteia-Talih Dönüşü" filmi, Kotka İnsan Hakları Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

Yönetmenliğini Merve Gezen'in yaptığı film, geçen ay 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali'nde kurmaca dalında "En İyi Kısa Film" ödülü almıştı.

Yapımcılığını DTM Pictures'ın, görüntü yönetmenliğini Mustafa Kuşçu'nun, müziklerini Murat Evgin'in üstlendiği, prömiyeri Cenevre'deki FIFOG'da yapılan ve İsviçre'de pek çok okulda gösterilen film, çöpten kağıt ve plastik toplayarak ailesine yardım eden 9 yaşındaki Adem'in sıradan bir gününü konu alıyor.

Kotka İnsan Hakları Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü alan filmde Adem Çeliktop, Cafer Varlı, Baran Karadeli, Kazım Çeliktop ve Tuba Şardan'ın rol alıyor.

Film bu ay Toronto Uluslararası Kısa Film Festivali'nde, Boston Türk Filmleri Festivali'nde, Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nde gösterilecek.

Yönetmen Gezen, ödüle ilişkin, "İtalya'nın ardından Finlandiya'dan da ülkeme ödülle dönmenin gururunu yaşıyorum. Peripeteia'nın, sinema salonunun dışına çıkıp farkındalık yaratmak adına, eğitim sisteminde bir araç haline gelmesi ve prömiyeriyle eş zamanlı İsviçre'de okullarda gösterilmesi de ayrı bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.