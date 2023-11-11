Safranbolu Belediyesi Atatürk Filmini Gösterime Sundu

Safranbolu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında, hayatını konu alan Atatürk filminin 2 seanslık gösterimini üstlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan Atatürk filmi, Ulu Önder'in vefatının 85. yılı anısına, 9-10 Kasım günlerinde Atamerkez Cineboss sinemasında gösterime sunuldu. 2 seansı, Safranbolu Belediyesi tarafından üstlenilen Atatürk filminde, genç yaşlı herkese patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Film öncesi, Safranbolu Belediyesi stratejik planlama ofisi ve basın büro iş biriliği ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan 'Cumhuriyet Gururu' isimli kısa film izletildi ve katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımı ile başlayan, 2 saat 24 dakika boyunca Atatürk'ün yaşamını konu alan filmde izleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.