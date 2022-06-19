İstanbul Emniyet Müdürlüğü &quot;Babalar Günü'ne&quot; Özel Kısa Film Hazırladı - Haberler

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Babalar Günü'ne" Özel Kısa Film Hazırladı

ANKA - Güncel
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü “Babalar Günü” için özel kısa film çalışması hazırladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü "Babalar Günü" için özel kısa film çalışması hazırladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Babalar Günü'ne" özel kısa film çalışması hazırladı. Kısa film, şehit babasının oğlunu son gördüğü nokta olan tren istasyonunda geçiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı film "Babalar çocuklarını asla unutmazlar, siz de onları unutmayın" notuyla bitiyor.

ANKA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Babalar Günü İstanbul Güncel Haberler

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