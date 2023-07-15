Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, basın mensupları ve Türk-Rus vatandaşlar katıldı. Sergide, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz'a ilişkin kısa film gösterimi ve Anadolu Ajansı'nın darbe girişimini anlatan fotoğraflar sergilendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organizasyonuyla hazırlanan serginin açılış törenine, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları, basın mensupları, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz'a ilişkin kısa film gösteriminin ardından Anadolu Ajansının darbe girişimini anlatan fotoğrafları sergilendi. Sergiye, davetliler büyük ilgi gösterdi.

Samsar, burada yaptığı konuşmada, üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü FETÖ üyesi hain darbecilerin giriştiği vahşet ve hıyanetin, hafızalarda hala taptaze olduğunu söyledi.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını hatırlatan Samsar, "Cumhuriyetimizin 2. asrı birçok alanda Türkiye Yüzyılı olacaktır. Türkiye, 1923'ten bu zamana kadar verdiği haklı mücadelelerinde, kahramanlarının fedakarlıkları ve özverileri sayesinde daima muvaffak olmuştur." dedi.

15 Temmuz destanının, milletin güçlü iradesi, kararlılığı ve vatan aşkıyla yazıldığına dikkati çeken Samsar, o gece kahramanların canları pahasına ülkenin bağımsızlığını, milli iradeyi, egemenliği koruduğunu, Türk milletinin birlik ve beraberliğinden ne pahasına olursa olsun vazgeçemeyeceğini gösterdiğini dile getirdi.

Samsar, "Türkiye Yüzyılı'nın temelleri, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın vatan ve milleti uğruna mücadelesi sayesinde atıldı." ifadesini kullandı.

Sergiye katılan davetlilere, Türk mutfağından yemekler ikram edildi.