HAK-İŞ'in "emek" temalı fotoğraf yarışmasına 1124 başvuru yapıldı - Haberler

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HAK-İŞ'in "emek" temalı fotoğraf yarışmasına 1124 başvuru yapıldı

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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HAK-İŞ'in 'emek' temalı fotoğraf yarışmasına 1124 başvuru yapıldı

İŞ Konfederasyonu'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği "emek" temalı fotoğraf yarışmasına, 1124 başvuruda bulunuldu.

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği "emek" temalı fotoğraf yarışmasına, 1124 başvuruda bulunuldu.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, Kültür Sanat Komitesi tarafından düzenlenen yarışmada başvuru süresinin sona erdiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Konfederasyonumuz, çalışanların hak ve menfaatlerini korumanın yanında, emeğin ve emekçilerin görünürlüğünün artırılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 10'uncusunu geride bıraktığımız 'emek' temalı uluslararası kısa film yarışmamızın yanına önceki yıllarda 'emek' temalı fotoğraf yarışmasını da eklemiştik. Bu yıl 1124 fotoğrafla başvurulan yarışmamızda, değerlendirme süreci titizlikle devam ediyor. Sonuçları ilerleyen aylarda kamuoyuyla paylaşacağız."

"Kadrajını emeğe çeviren bütün fotoğraf sanatçılarına teşekkürler"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyonlarının Kültür Sanat Komitesinin, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında emekçilerin sorunlarını, sanatın etkili gücüyle gündeme taşıyan projelere imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl yoğun katılımın olduğu fotoğraf yarışmamıza, kısa film yarışmamız gibi uluslararası nitelik kazandırmayı planlıyoruz. Yarışmamıza katılan, kadrajını emeğe çeviren bütün fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyoruz. Yarışmamız aracılığıyla, emekçilerin çalışma koşulları, emeğin Türkiye'deki ve dünyadaki önemi, çalışma hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla toplumumuza aktarılması konusunda önemli bir aşama kaydettiğimizi düşünüyoruz. Fotoğraf sanatçılarının, fotoğrafa gönül verenlerin, HAK-İŞ Fotoğraf Yarışmamız vesilesiyle 'emek' temasını çalışmalarının merkezine almalarının ve sanatsal bakış açısıyla önemli çalışmalara imza atmalarının mutluluğunu yaşıyoruz."

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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