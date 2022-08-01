Çalı Köy Filmleri Festivali, Kısa Film Ödüllerinin Verilmesiyle Sona Erdi

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali, Kısa Film Yarışması kazananlarına ödüllerinin verilmesiyle dün sona erdi.

Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği'nin (ÇEKÜDER) iş birliğiyle, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen ve üç gün süren Çalı Köy Filmleri Festivali'nin son gününde, Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Genç sinemacıları desteklemek ve üretimlerini daha fazla seyirciyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 114 kısa film başvurdu. 8 kişilik ön jüri değerlendirmesi sonucunda, 11 film finalist oldu. Ayris Alptekin, Doc. Dr. Gül Yaşartürk ve Banu Sıvacı'nın ana jüriliğini yaptığı değerlendirmelerde; Orhan Umut Gökçek'in 'Son' adlı yapımı birinci olurken, Ali Rıza Erdemir'in 'Vesikalık' filmi ikinci, Evrim İnci'nin 'Bulak' adlı filmi ise üçüncü oldu. Dereceye giren yapımların yönetmenleri, düzenlenen törende ödüllerini aldı