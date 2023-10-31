Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali 'Kalbimiz Gazze'de' Temasıyla Başladı

SİİRT'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen ' Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali' İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle, 'Kalbimiz Gazze'de' temasıyla başladı. Festivale bu yıl 45 ülkeden 298 kısa metrajlı film başvurdu.

Siirt Valiliği'nin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesi'nin desteklediği 6'ncı Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde, Veysel Karani Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla başladı. 45 ülkeden 298 kısa filmin katıldığı festival, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 'Kalbimiz Gazze'de' mottosuyla başladı. Festivalin onursal başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, yıllarca İsraillilerin, kendilerini acındırmak için bir sürü araç kullandığını belirterek, "Kullandıkları en önemli araçlardan bir tanesi sinemaydı. Hollywood veya Avrupa yapımı filmlerle bize sürekli orada küçük küçük hikayeler üzerinden Yahudilerin nasıl bir zulme maruz kaldığını anlattılar. Bütün bunlarla bize bugün İsrail'in yaptıklarını mazur göstermek için yapmışlar" dedi.

'GAZZE İLE İLGİLİ FİLM VE BELGESELLER İZLETİLECEK'

Festivali, Gazzelilere destek olmak için 'Kalbimiz Gazze'de' mottosuyla hazırladıklarını ifade eden Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda da, "Festivalimizi, konserler, müzikler, gençlerin, çocukların ve yaşlıların da eğleneceği ortamlarda hazırlardık. Fakat bu dönem savaşa denk geldi ve neredeyse bizim süreci sonlandırmamıza sebep olacaktı. Ama bunun yerine sinemayla direnmek için ve Gazzelilere destek olmak için 'Kalbimiz Gazze'de' mottosuyla ile icra etmeye çalıştık. Gazze ile ilgili söyleyişiler, Gazze ile ilgili filmler ve belgeseller izletilecek. Cuma günü Kurtalan'da 15 Temmuz Meydanı'nda yine 'Kalbimiz Gazze'de' mottosuyla final yapacağız. Festivalimiz 298 filme ulaştı. Tam 45 ülkeden film aldı. Bu bizim için çok büyük ve kıymetli bir başarı" diye konuştu.

'FESTİVAL VE SANATSAL ÇALIŞMALARIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da, "Geçmişte Siirt'te yapılan birçok film çalışması, bu şehrin topraklarında filizlenmiş birer tomurcuktur. Artık bölge insanı kentin terörle değil, yatırımlarla, üretimle, kültür- sanatla, eğitimle ve sporla anılmasını istiyor. Terörün bölge insanı üzerinde bıraktığı psikolojik etkileri, sanatla, tiyatroyla, sinemayla eğitim ve benzeri sosyal aktivitelerle ortadan kaldırılması noktasında festival ve sanatsal çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Açılış programına özel hazırlanan Yunus Emre Obut'un yönetmenliğini üstlendiği ve usta oyuncu Nurdan Albamya İnce'nin sahne aldığı 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' tiyatro oyunu izleyicilerden büyük ilgi gördü.