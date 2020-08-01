Evlat nöbetindeki aileler bayramın 2'nci gününe de buruk girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evlat nöbetindeki aileler bayramın 2'nci gününe de buruk girdi

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin 334 gündür süren HDP binası önündeki oturma eylemi, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de devam etti.

Evlat nöbetindeki aileler bayramın 2'nci gününe de buruk girdi
01.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:41

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin 334 gündür süren HDP binası önündeki oturma eylemi, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de devam etti. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, 10 bayramdır oğlunu görmediğini ifade ederek, "10 bayramdır HDP benim oğlumu zorla dağa göndermiş ve biz çocuklarımızdan haber almamışız. Bu bayramımız da buruk geçti" dedi. 

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'10 BAYRAMDIR OĞLUMDAN HABER ALAMIYORUM'

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 10 bayramdır oğlundan haber alamadığını söyledi. Bu bayrama da buruk girdiklerini anlatan Aydın, "Bayramda da eylemimiz devam ediyor. 10 bayramdır HDP benim oğlumu zorla dağa göndermiş ve biz çocuklarımızdan haber almamışız. Bu bayramımız da buruk geçti. Bu HDP milletvekillerinde vicdan olsaydı, bizim çocuklarımızı dağa göndermezlerdi. HDP'liler açıklamalarında, 'anneler bizim en hassas noktamızdır' diyorlar. Anneler sizin en hassas noktanız ise siz bu kapınızdaki annelerin feryadını niye duymuyorsunuz? Anneler kapınızda feryat ediyorlar ama siz yüzünüz tutmuyor, arka kapıdan HDP'ye girip çıkıyorsunuz. Ayıp değil mi? Siz böyle mi Kürt vatandaşlarını savunacaksınız? Siz kendi çocuklarınızla bayramlaşıyorsanız bu hiçbir milletvekiline yakışmaz. 10 bayramdır ben çocuğumdan haber almamışım. Benim çocuğum ölmüş mü, kalmış mı? Bilmiyorum. Eğer gerçekten Kürtleri savunuyorlarsa Kürtlerin çocukları niye dağdadır? Siz kendi çocuklarınızı Avrupa'ya göndereceksiniz, bizim çocuklarımızı dağa göndereceksiniz ve ondan sonra diyeceksiniz ki biz Kürtler için bu mücadeleyi veriyoruz. Kesinlikle yalandır. Kürt benim. Ben Kürtlüğümü inkar etmemişim ama Kürtlük 14-15 yaşındaki çocuğu zorla dağa göndermek midir? HDP kendi siyasetini yapsın ama PKK ile aralarına mesafe bıraksınlar. Hiçbir HDP milletvekili burada Kürtleri temsil etmiyor. Bunların milletvekilliği sadece Kandil'edir. Yeter artık gelsinler bize destek versinler. Artık çocuklarımızı istesinler. Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na da sesleniyorum. 'Dostlarla iktidar olacağız' diyor. Senin 'dostlar' dediğin 5 yıldır benim oğlumu dağa göndermişler. Sen böyle mi iktidar olacaksın? PKK temsil eden bir parti ile nasıl iş birliği yaparsın? Benim çocuğumun vebali CHP'nin de boynuna HDP'nin de boynuna. Biz hepimiz burada eylemimizde kararlıyız. ya burada biz de öleceğiz ya da çocuklarımızı almadan kesinlikle hiçbir yere gitmeyeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Ekonomi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu Ekonomi
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Güncel
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu 3. Sayfa
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım Güncel
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
İzmir ve Muğla'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir ve Muğla'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan İlhan Cihaner Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Boluğur Cate Blanchett İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Bakan Bayram Beşiktaş
Şu an buradasınız: Evlat nöbetindeki aileler bayramın 2'nci gününe de buruk girdi - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 17:26:15. #1.15#
title