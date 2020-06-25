Eski Bursa yeniden canlandı Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar'ın tarihi özelliklerini korumak için başlattığı proje ile 1326 yılındaki Bursa'yı yeniden ihya ediyor.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar'ın tarihi özelliklerini korumak için başlattığı proje ile 1326 yılındaki Bursa'yı yeniden ihya ediyor. Projenin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi üzerinde bulunan binaların cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmaları tamamlandı.

Tarihi mirasın ayağa kaldırılması ve korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olan Osmangazi Belediyesi, bu çalışmaların en geniş çaplısını Hisar'da gerçekleştiriyor. 'Yaşayan Tarih' Hisar İçi Kentsel Tasarım Projesi'nin ilk etabı Oruçbey Caddesi üzerinde binaların cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Ayrıca tarihi sokağın zemini granit bazalt kaplamalı parke taşı ile yenilendi. Çalışmalar ile bölgenin yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilerek Türkiye ve dünya çapında tanınması hedefleniyor.

Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa'da tarihi dokuyu ortaya çıkarmak ve Hisar bölgesini hak ettiği değere kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2018 yılında başlayan Oruçbey Caddesi'ndeki alt yapı ve restorasyon çalışmalarını tüm kurumlarla koordineli bir şekilde gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Mutsa Dündar, "Oruçbey Caddesi, cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmalarıyla eski hüviyetine büründü. Burada tarihi bir sokak ortaya çıktı. Kanalizasyon, Telekom ve elektrik gibi alt yapı çalışmalarını ilgili kurumlarla aynı anda yaptık ve örnek bir çalışma oldu" dedi.

Asıl hedeflerinin Hisar'ı bütün olarak ele alıp canlandırmak olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Dündar, "Bu bölgede arkeolojik kazılar ve Filiboz Mescidi'ni ortaya çıkarma çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalar etap etap tamamlandığında 6 Nisan 1326'da fethedilen Bursa, tarihi kimliği ve dokusuyla yeniden ayağa kalksın istiyoruz. Çalışmaların tamamı, eski Bursa'nın geleceğe aktarılmasına yönelik. Çalışmalar tamamlandıkça güzellikler de ortaya çıkıyor. Böylece geçmişi geleceğe taşıyoruz. Kendi kimliğimizi, kendi mimarimizi, burada yaşıyoruz. Tarihi kimliğine dönen Oruçbey Caddesi'nin önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA