Kütahya'da otomobil sulama kanalına devrildi, 1 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 34 7545 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan kanala uçtu, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüle müdahale etti. Kanala uçan araçta maddi hasar oluştu. - KÜTAHYA