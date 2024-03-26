BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Mart su kesintisi saatleri!

26 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 6. Ömür Sokak ve civarı arıza nedeniyle 26.03.2024 tarihinde 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü olmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/03/2024 14:30 ~ 26/03/2024 16:00

Kesim Zamanı:26/03/2024 14:30

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Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi İnci Sokak ve civarı arıza nedeniyle 26.03.2024 tarihinde 11:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/03/2024 11:30 ~ 26/03/2024 14:00

Kesim Zamanı:26/03/2024 11:31