Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Pitbull Saldırısı: 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sahibi belirlenemeyen pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Üftade Tekke Cami bahçesinde çay içmek için toplanan arkadaş grubunun bulunduğu yere gelen sahipsiz pitbull cinsi köpek, gruptakilerden A.İ. (14) ve E.Y'ye (27) saldırdı.

Sesleri duyan mahalleli, yaklaşık 10 dakikalık uğraşın ardından saldırgan köpeği etkisiz hale getirip cami bahçesini çevreleyen demirlere bağladı.

Köpeğin yaraladığı A.İ. ile E.Y. önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.İ. ve E.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İğneyle bayıltılan pitbull, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Köpeğin sokakta gezdiği anlar, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis ekipleri, köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Esnaf Sinan Yücel, bağrışma seslerini duyup dışarı çıktıklarında köpeğin mahallenin gençlerine saldırdığını gördüklerini söyledi.

Saldırgan köpeği uzaklaştırmak için çok zorlandıklarını anlatan Yücel, yaralı 2 genci kurtarıp kendi imkanlarıyla hastaneye götürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Bursa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Fırat Can kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Sarız Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Sarız adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Melikgazi adayı Hasan Ekici kimdir? DEM Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Kocasinan adayı Yakup Kaya kimdir? DEM Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mersin Akdeniz adayı Hoşyar Sarıyıldız kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sedat Uçar kimdir? İYİ Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı Sedat Uçar kimdir? Muhammet Aydın kimdir? İYİ Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan adayı Muhammet Aydın kimdir? Ömer Faruk İnan kimdir? İYİ Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan adayı Ömer Faruk İnan kimdir? Ömer Kızılboğa kimdir? İYİ Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan adayı Ömer Kızılboğa kimdir? Cihan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan adayı Cihan Kolasayın kimdir? Feyaz Altun kimdir? İYİ Parti Bingöl Genç Belediye Başkan adayı Feyaz Altun kimdir? Okan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Adaklı Belediye Başkan adayı Okan Kolasayın kimdir? Ömer Şengül kimdir? İYİ Parti BİLECİK Yenipazar Belediye Başkan adayı Ömer Şengül kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title