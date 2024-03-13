Bursa'da Sağanak Yağış Doluya Dönüştü
Bursa'nın Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde etkili olan sağanak yağış zaman zaman doluya dönüştü. Yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Bursa'da etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı.
Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. - BURSA