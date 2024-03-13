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İbrahim Tugay Ateş kimdir? Zafer Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tugay Ateş kaç yaşında, nereli?

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Zafer Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tugay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İbrahim Tugay Ateş kimdir? Zafer Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tugay Ateş kaç yaşında, nereli?

İbrahim Tugay Ateş kimdir? Zafer Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tugay Ateş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tugay Ateş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Tugay Ateş kimdir? Zafer Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tugay Ateş nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM TUGAY ATEŞ KİMDİR?

İbrahim Tugay Ateş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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