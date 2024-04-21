Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde araçta uyuşturucu madde bulunan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, Tuna Mahallesi 11. Yayla Sokak'ta 16 Y 4747 plakalı aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 725 lira para ele geçirdi.

Aracı kullanan Serdar D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.