Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır park halindeki araca çarptı

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, park halindeki hafif ticari araca dorsesi ile çarptı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA