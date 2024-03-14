DEVA Partisi Osmangazi adayı İlham Menge kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Osmangazi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Osmangazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Osmangazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Osmangazi Belediye Başkan Adayı İlham Menge kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İLHAM MENGE KİMDİR?

İlham Menge, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Osmangazi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ OSMANGAZİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Osmangazi adayı belli oldu. DEVA Partisi Osmangazi Belediye Başkan Adayı İlham Menge oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.