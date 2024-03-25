BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Mart su kesintisi saatleri!

25 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 6. Ömür Sokak ve civarı arıza nedeniyle 25.03.2024 tarihinde 12:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü olmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 25/03/2024 12:00 ~ 25/03/2024 14:00

Kesim Zamanı:25/03/2024 12:00

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Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi 39/1 Sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.03.2024 tarihinde 17:30 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/03/2024 17:30 ~ 24/03/2024 18:30

Kesim Zamanı:24/03/2024 17:30