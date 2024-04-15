Bursa'da iş makinesine arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Bursa-İzmir Yolu Kent Meydanı alt geçidinde, Emre Tutak (27) kontrolündeki 16 BEH 781 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 08 014 plakalı iş makinesine arkadan çarptı.
Motosikletten savrularak ağır yaralanan Tutak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.