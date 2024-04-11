Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev alev yanarken trafik polisleri yangına müdahale etti

Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev alev yanarken, yangına ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen trafik polis ekibi yaptı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Mudanya Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Sürücüsü motosikleti yol kenarına çekerken motosiklet kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerinden tesadüfen geçen trafik polisleri yangın tüpü ile yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de alev topuna dönen motosikleti söndürdü. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA