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Dündar sevgisi 7'den 70'e tüm gönüllerde

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Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği tüm mahallelerde 7'den 70'e herkesin sevgisi gösterileriyle karşılaşıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği tüm mahallelerde 7'den 70'e herkesin sevgisi gösterileriyle karşılaşıyor. Göreve geldiği günden beri hep halkla iç içe olan ve bu yönüyle herkesin takdirini kazanan Dündar'a özellikle çocuklar yoğun sevgi besliyor.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Osmangazi'de ayak basmadık nokta bırakmıyor. İlçenin dört bir tarafına giderek geride kalan 3 dönemde yapılan hizmetleri ve yeni dönemde yapmayı planladıkları projeleri anlatan Dündar, gittiği her mahallede vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Son olarak AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile birlikte Ovaakça Eğitim Mahallesi'ni ziyaret eden Dündar, mahalle sakinleri tarafından meşalelerle karşılandı. Vatandaşlar ile bir araya gelerek keyifli sohbetlere imza atan Dündar, mahalle esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Ovaakça Eğitim Mahallesi sakinlerinden 31 Mart Yerel Seçimleri için destek söz alan Dündar'a çocukların ilgisi de büyük oldu. Bir çocuk, kendi elleriyle boyadığı 'Başkanım Seni Çok Seviyoruz' yazılı pankart ile Dündar'ı karşılarken, bir başka çocuk ise evinin camına astığı 'Sen Yola Çık Biz Arkandayız' yazılı pankart ile Dündar'a olan sevgisini ve seçimler konusunda verdiği desteği yansıttı. Çocukların gösterdiği sevgi gösterileri ile yüzü gülen ve oldukça duygulanan Dündar, küçük hayranlarının sevgisine kayıtsız kalmayarak fotoğraflar çektirip, hediyeler dağıttı. Geleceğin teminatı olan çocukların çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yapan Dündar, "Her yapılan hizmet, çocuklar içindir. Çocuklarımızın, yüzleri her daim gülsün, heyecanları ve mutluluğu daim olsun. Her zaman çocuklarımızı böyle enerji dolu ve yüzleri gülen olarak görelim inşallah" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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