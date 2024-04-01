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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Nisan su kesintisi saatleri!

2 NİSAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Güneştepe Mahallesi 277. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 01.04.2024 tarihinde 11:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 01/04/2024 11:30 ~ 01/04/2024 13:00

Kesim Zamanı:01/04/2024 11:30

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi 30 Agustos Zafer Mahallesi Çamlik Caddesi, Nasreddin Hoca Caddesi ve civarinda 01.04.2024 ile 30.04.2024 tarihleri arasinda 09.00 - 18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 01/04/2024 09:00 ~ 30/04/2024 18:00

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