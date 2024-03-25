Üye Girişi
Haberler

Bursa'da çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeşilova Mahallesi Reklam Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde bulunan Meral A. (40) yaralandı.

Yaralı kadın sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi İtfaiye Bursa Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli? Survivor Yunus Emre ve eşi boşanıyor mu? Beria Özden eşini neden sildi? Güneş patlaması neden olur? Güneş patlaması olursa ne olur? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bakan Işıkhan tarih verdi! İZMİR ANKET SONUÇLARI I Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Seçimlerde Hatay'ı kim kazanacak? Son Hatay anketi 31 Mart yerel seçimlerine ne diyor? AK Parti mi, CHP mi kazanacak? Merve Bektaş kimdir? CHP Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı Merve Bektaş kaç yaşında, nereli? Mürsel Ayrancı kimdir? CHP Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mürsel Ayrancı kaç yaşında, nereli? Umut Akpınar kimdir? CHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Umut Akpınar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title