Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e vatandaşlar teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bilecik Osmangazi Mahallesi TOKİ yerleşkesinde ikamet eden vatandaşların yaşadığı su ve kanalizasyon sıkıntısına yönelik valilik tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Vali Aygöl, tamamlanan çalışmaların ardından TOKİ yerleşkesinde vatandaşla buluşarak incelemelerde bulundu.

Sorunun giderilmesi ve çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlar Vali Aygöl'ü makamında ziyaret ederek teşekkür etti. - BİLECİK