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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Mart su kesintisi saatleri!

29 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kibar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.03.2024 tarihinde 20:00 ile 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 29/03/2024 20:00 ~ 29/03/2024 23:00

Kesim Zamanı:29/03/2024 20:00

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Durum: Beklemede

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Yigitler Mahallesi, Otosansit ve civarinda, 13.03.2024 ile 30.03.2024 tarihleri arasinda 10.00 - 16.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 13/03/2024 10:00 ~ 30/03/2024 16:00

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