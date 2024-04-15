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Bursa'da iş makinesine arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Bursa'da, iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Bursa-İzmir Yolu Kent Meydanı alt geçidinde, Emre Tutak (27) kontrolündeki 16 BEH 781 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 08 014 plakalı iş makinesine arkadan çarptı.

Motosikletten savrularak ağır yaralanan Tutak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı, motosikletin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Osmangazi trafik Bursa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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