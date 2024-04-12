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Bursa'da apartman yangını söndürüldü

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

Çırpan Mahallesi Karaosman Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binada oturan kişilerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, apartmanda yaşayanları tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi İtfaiye Bursa Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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