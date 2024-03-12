Saadet Partisi Osmangazi adayı Kerim Bulut kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Osmangazi belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Osmangazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Osmangazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Osmangazi Belediye Başkan Adayı Kerim Bulut kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KERİM BULUT KİMDİR?

Kerim Bulut, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Osmangazi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ OSMANGAZİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Osmangazi adayı belli oldu. Saadet Partisi Osmangazi Belediye Başkan Adayı Kerim Bulut oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.