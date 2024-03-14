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Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli?

Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen nereli? Detaylar haberimizdedir…

CEVDET ŞEN KİMDİR?

Cevdet Şen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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