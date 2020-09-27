Esenler'de koca dehşeti: Eşi, baldızı ve kayınvalidesini yaraladı

ESENLER'de bir kişi, eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

ESENLER'de bir kişi, eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Oruç Reis Mahallesi 562 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, kayınvalidesinin evine geldi. Bir süre karısıyla tartışan kişi, yanında getirdiği silahını çıkartarak evde bulunan eşi, kayınvalidesi ve baldızını silahla vurdu. Olayı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Şengül K., Güzel K. ve Yıldız K.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler olayın yaşandığı evin sokağına şerit çekerek evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde evde çok sayıda boş kovan bulundu. Polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda eşini, kayınvalidesi ve baldızını silahla vuran şüpheli Süleyman K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı