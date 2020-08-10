Erkilet Havalimanı'nın ihalesi 10 Eylül'de gerçekleştirilecek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Havalimanı'nın yeni iç hatlar ve yenilenecek dış hatlar terminal binalarının ihalesinin 10 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Havalimanı'nın yeni iç hatlar ve yenilenecek dış hatlar terminal binalarının ihalesinin 10 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Büyükkılıç, iç ve dış hatlar terminal binalarının büyütülmesini sağlayacak ihalenin tarihinin belirlendiğini belirtti.

İhalenin 10 Eylül saat 14.00'te gerçekleştirileceğini aktaran Büyükkılıç, Kayseri'nin ihaleyle hava yolu trafiğinde çok daha önemli bir konum üstleneceğini kaydetti.

Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin ile diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA