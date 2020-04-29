EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Haber: Özden ATİK-Ali ABLAY / İstanbul, DHAEminönü Meydanı, Yeni Cami önünde dün sabah aracıyla çok sayıda güvercini ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Usame E. "Kamu malına zarar verme" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Özden ATİK-Ali ABLAY/ İstanbul, DHA

Eminönü Meydanı, Yeni Cami önünde dün sabah aracıyla çok sayıda güvercini ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Usame E. "Kamu malına zarar verme" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eminönü Meydanı'nda Yeni Cami önünde bulunan güvercinleri 34 BIZ 074 plaka sayılı aracıyla ezen şüpheli Üsame E'nin, yaklaşık 15-20 güvercini öldürdüğü belirtilmişti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Üsame E. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi savcılıkça sorgusu yapılan şüpheli Üsame E. hakkında adli kontrol kararı uygulanması talep edildi. Savcılık sevk yazısında, alınan ifadeler, kamera görüntüleri ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde şüphelinin Eminönü Meydanı'yla özdeşleşmiş güvercinlere kasten çarpmak suretiyle zarar verdiği belirtilerek "Kamu malına zarar verme" suçundan adli kontrol talep edildi.

İMZA ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Üsame E. evine en yakın karakola imza şartıyla serbest bırakıldı. Üsame E. hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca işlem yapıldığı da öğrenildi.

Kaynak: DHA