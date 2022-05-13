Merkez Bankası'ndaki Yabancı Merkez Bankalarının Varlıkları Haczedilemeyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Bankası'ndaki Yabancı Merkez Bankalarının Varlıkları Haczedilemeyecek

ANKA - Esra Alus - Ekonomi
 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndaki Yabancı Merkez Bankalarının Varlıkları Haczedilemeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şirket mukavelesinde; banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği yönünde düzenleme yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) şirket mukavelesinde; banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği yönünde düzenleme yapıldı.

Tcmb mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla, TCMB Anonim Şirketi Esas Mukavelesi'nin 40. maddesine bent eklendi. Buna göre, TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek; bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve haciz konulamayacak.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

ANKA / Esra Alus - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Togo Cumhuriyeti, Banka, TCMB, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title